Apple, il Tesoro Usa avverte: a rischio investimenti stranieri in Ue

La decisione della Commissione Ue di far pagare ad Apple una pesante penale per benefici fiscali illegali potrebbe "mettere a rischio gli investimenti stranieri, il clima degli affari in Europa, e l'importante spirito della partnership economica tra Usa e Ue". A lanciare l'allarme è un portavoce del Tesoro americano, che commenta così la maxisanzione di Bruxelles: l'impresa californiana dovrà pagare 13 miliardi di euro di tasse al governo irlandese.