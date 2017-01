Ryanair non sarà più solo low cost: lanciata la business class

14:57 - Non più solo low cost. Ryanair ha lanciato la propria Business Class con tanto di imbarco prioritario. La compagnia aerea irlandese ha annunciato in una nota che ai viaggiatori per affari europei verrà riservato un pacchetto su misura, con "cambi di biglietto flessibili, franchigia bagaglio da 20 kg, varchi di sicurezza con corsie preferenziali presso aeroporti selezionati, imbarco prioritario e posti premium".

L'azienda guidata da Michael O'Leary punta del resto a rafforzare la propria presenza negli scali d'Europa. In quest'ottica pensa di rilevare l'indebitata compagnia di bandiera cipriota Cyprus Airways, messa in vendita dal governo di Nicosia.



In un'intervista alla Bbc il responsabile marketing della regina delle low cost, Kenny Jacobs, ha detto che Ryanair sottoporrà una propria proposta al governo cipriota entro venerdì, termine ultime per presentare le offerte. Nicosia prevede di ricevere circa 15 proposte per Cyprus Airways e il nuovo proprietario della compagnia dovrebbe essere reso noto all'inizio di ottobre.