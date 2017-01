18:00 - Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,29% a 19.480,96 punti mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,25% a 20.665,22 punti. Tra i bancari giornata negativa per Ubi Banca, che lascia sul terreno il 2,96% e per Banca Popolare di Milano (-2,67%). In controtendenza Gtech, che guadagna il 3,91%, e Buzzi Unicem, che sale del 2,97%.