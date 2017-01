Occupazione, Cisl: "I dati mostrano che la crisi non è ancora finita"

15:26 - I dati Istat sull'occupazione offrono, secondo la Cisl, un quadro "in continuo peggioramento": 100,1 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate a marzo, il 2,1% in più rispetto a marzo 2013 e il +2,4% rispetto a febbraio 2014. In aumento (+14,9%) anche la cassa straordinaria. E per il segretario del sindacato, Raffaele Bonanni, "siamo ben lontani dall'uscita dalla crisi".