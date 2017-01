La Bce taglia ancora i tassi: vola la Borsa, spread torna a livelli pre-crisi

20:15 - La Banca centrale europea ha tagliato i tassi allo 0,05%, abbassandoli dunque dello 0,1% dal precedente 0,15%. Taglio anche per il tasso sui depositi, che passa da -0,1% a -0,2% e per quello marginale che passa allo 0,3%. Le Borse europee hanno reagito con un rialzo dei listini: a Milano il Ftse Mib ha chiuso in aumento del 2,82% a 21.419 punti. In picchiata lo spread Btp-Bund a 138 punti.

Renzi: "Messo un altro tassello" - "Bene così, oggi si è messo un altro tassello". Così il premier Matteo Renzi commenta la decisione della Bce sul taglio dei tassi. Il ragionamento del premier è che ci siano tre gambe per rilanciare la crescita: la politica di Francoforte, gli investimenti di Juncker e le riforme a Roma.



Euro ai minimi dal luglio 2013 - Dopo il taglio deciso dalla Bce, l'euro è sceso ai minimi dal luglio 2013 scivolando sul dollaro a 1,2937. In picchiata lo spread Btp-Bund, che torna ai livelli pre-crisi. Il differenziale di rendimento chiude in netto calo a 138 punti base da 150 di mercoledì, con il tasso sul decennale al 2,34%.



Limate al ribasso le stime del Pil dell'Eurozona - La Banca centrale europea ha quindi limato al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona per il 2014 e il 2015, rispettivamente da +1% a +0,9% e da +1,7% a +1,6%. Riviste invece al rialzo quelle per il 2016: da +1,8% a 1,9%.