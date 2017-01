Istat: senza lavoro 43 giovani su 100 Cgil: "1 maggio festa dei disoccupati"

13:27 - Il tasso di disoccupazione a marzo è al 12,7%, un valore in calo dello 0,1% in termini congiunturali ma in aumento di 0,7 punti rispetto al 2013. Secondo i dati diffusi dall'Istat, il tasso di disoccupazione dei 15-24enni a marzo è al 42,7%, sostanzialmente stabile rispetto a febbraio ma in aumento del 3,1% nel confronto annuo. Susanna Camusso (Cgil) commenta: "Il Primo maggio sarà la festa della disoccupazione".

Secondo l'Istat, gli ultimi numeri dicono che la percentuale dei disoccupati resta ai livelli massimi dall'inizio delle serie mensili (2004) e trimestrali (1977). Quanto ai giovani, risulta che alla ricerca ci siano 683mila Under 25.



Se la situazione è ancora molto negativa, uno spiraglio di luce si intravede nel lieve rialzo del tasso degli occupati, il primo da giugno 2013: a marzo siamo infatti al 55,6%, lo 0,2% in più in termini congiunturali, anche se va segnalata la diminuzione, sempre dello 0,2%, rispetto a dodici mesi prima. la percentuale dei disoccupati torna così ai livelli di luglio 2013. Nel complesso, si contano 22 milioni e 356mila occupati, lo 0,3% in più rispetto a febbraio (+73mila) e lo 0,6% in meno su marzo 2013 (-124mila), mentre i disoccupati sono 3 milioni e 249mila, cioè lo 0,2% in meno rispetto al mese precedente (-5mila) ma il 6,4% in più rispetto a marzo 2013 (+194mila).



La disoccupazione diminuisce tra gli uomini, cresce tra le donne - Secondo l'Istat a diminuire a marzo è soprattutto la disoccupazione tra gli uomini (-0,6%) mentre quella femminile cresce dello 0,4%. In termini tendenziali il numero dei senza lavoro aumenta sia tra gli uomini (+7,2%) sia tra le donne (+5,4%). La disoccupazione maschile, pari al 12%, diminuisce sul piano congiunturale (-0,1%) ma cresce in termini tendenziali (+0,8%), mentre quella femminile, a quota 13,6%, rimane stabile rispetto al mese precedente e cresce su base annua (+0,6%).



Quanto agli occupati, a marzo aumentano su base mensile sia tra gli uomini (+0,4%) sia tra le donne (+0,3%), mentre su base annua diminuiscono per effetto del calo registrato tra gli uomini (-0,9%) e rimangono stabili tra le donne. Il tasso di occupazione maschile, pari al 64,6%, sale dello 0,2% su base congiunturale mentre scende dello 0,5% su base annua. Quello femminile, pari al 46,6%, aumento dello 0,1% sia su base congiunturale sia tendenziale.



L'inflazione risale dopo dieci mesi - E intanto, l'inflazione ad aprile torna a salire arrivando allo 0,6% dopo lo 0,4% di marzo, mentre su base mensile l'indice dei prezzi cresce dello 0,2%. Una lieve accelerazione, sottolineano all'Istat, la prima dopo dieci mesi. Diminuiscono però i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, scesi ad aprile dello 0,1% su base mensile e cresciuti dello 0,4% su base annua, in frenata dopo lo 0,7% di marzo. Considerando il dato tendenziale, è il più basso da agosto 2010.



Ue: inflazione a +0,7% ad aprile - L'inflazione, secondo l'Eurostat, è in crescita anche nella zona euro, dove passo dallo 0,5% di marzo allo 0,7% di aprile, invertendo la tendenza degli ultimi mesi. A gennaio e febbraio l'indice dei prezzi era rimasto stabile allo 0,7%, a dicembre si era registrato un calo dello 0,8%.



Camusso: "1 maggio festa della disoccupazione" - Sarà un Primo Maggio "caratterizzato dal lavoro che non c'è, soprattutto per i giovani: è la festa della disoccupazione più che del lavoro". Lo dichiara la leader della Cgil, Susanna Camusso, commentanto i dati diffusi dall'Istat. "Non si parla di uscita dalla crisi se non si inverte significativamente il dato della disoccupazione", avverte.