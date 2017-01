Fmi: allerta per prezzi delle case

02:00 - E' necessario agire subito per contenere il rischio di un'altra crisi dell'immobiliare, già al centro della crisi finanziaria del 2008. A lanciare l'allarme è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), i cui dati mostrano come le valutazioni delle case siano in molti Paesi sopra la media. Nei prezzi degli immobili c'è un'accelerazione da livelli già elevati e "questa - afferma il Fmi - è una delle maggiori minacce per la stabilità economica".