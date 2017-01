17:34 - Boccata d'ossigeno per i conti pubblici: oltre 3,7 miliardi di euro di tasse, imposte e sanzioni sono stati recuperati nei primi sei mesi del 2014 da Equitalia per conto dei vari enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Inps e Comuni). Lo comunica la società di riscossione, secondo la quale il dato è in linea con quello del primo semestre 2013.