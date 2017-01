Ferrari, Montezemolo: "Finisce epoca" Sergio Marchionne: "Grazie di tutto"

10:08 - "Finisce un'epoca. La Ferrari avrà un ruolo importante in Fca e nella quotazione a Wall Street. Si aprirà quindi una fase nuova che credo giusto debba essere guidata dall'a.d. del gruppo". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo annunciando l'addio alla presidenza del Cavallino rampante. "Desidero ringraziare Luca per quanto ha fatto per me, per la Fiat e per la Ferrari", ha dichiarato Sergio Marchionne, che lo sostituirà.

"La cosa più importante della mia vita" - Non c'è spazio per le polemiche degli ultimi giorni nel giorno dell'addio. Dalle parole di Montezemolo si scorge qualche nota malinconica per una separazione certamente attesa ma destinata a lasciare un segno: "La Ferrari è la più bella azienda del mondo e per me è stato un grande privilegio e onore esserne stato il leader. Le ho dedicato tutto il mio impegno ed entusiasmo e insieme alla mia famiglia ha rappresentato e rappresenta la cosa più importante della mia vita".



L'ormai ex numero uno di Maranello dedica poi un pensiero ai tifosi: "Non hanno mai fatto mancare alla Scuderia il loro entusiasmo soprattutto nei momenti più difficili".



Anche per i dipendenti del Cavallino rampante c'è un caloroso saluto: "Ho deciso di lasciare la presidenza dopo quasi 23 anni meravigliosi e indimenticabili, dopo quelli passati a fianco di Enzo Ferrari negli anni Settanta. Il mio ringraziamento va innanzi tutto a donne e uomini eccezionali in fabbrica, negli uffici, nei campi di gara, sui mercati di tutto il mondo che sono stati i veri artefici in questi anni della grande crescita dell'azienda, delle tante memorabili vittorie e del successo del marchio diventato grazie a loro uno dei più forti al mondo".



Infine, gli auguri a chi resta: "Auguro agli azionisti, e in particolare a Piero Ferrari che mi è stato sempre vicino, e a tutte le persone dell'azienda ancora tanti anni di successo che la Ferrari merita", conclude Montezemolo.



Marchionne: "Ha portato la Ferrari all'eccellenza" - Sono ben diversi da quelli di Cernobbio di pochi giorni fa i toni di Sergio Marchionne, che subentra a Montezemolo alla guida della Ferrari: "Lo ringrazio per quanto fatto per la Fiat per la Ferrari e per me. Del futuro della Ferrari io e Luca abbiamo discusso a lungo. Il nostro comune desiderio di vedere la Ferrari esprimere tutto il suo vero potenziale in pista ci ha portato ad alcune incomprensioni che si sono manifestate pubblicamente nello scorso weekend".



"Montezemolo ha portato la Ferrari a un livello tecnologico e organizzativo di eccellenza e ha ottenuto importanti risultati economici", aggiunge l'a.d. di Fca.



Elkann: "Grazie per ciò che ha fatto" - Anche il presidente della Fiat, John Elkann, saluta Montezemolo: "Desidero ringraziare Luca a nome della mia famiglia e a titolo personale per quanto ha fatto per la Fiat e la Ferrari. A lui vanno i miei auguri per il suo futuro professionale e imprenditoriale, con la speranza, certamente condivisa, di vedere presto la Ferrari tornare a vincere".