00:44 - Il governo brasiliano ha espresso il suo appoggio all'Argentina, sottolineando che il Paese vicino "non è entrato in default" a causa del fallimento della sua trattativa con gli "hedge fund" sui "tango bond" non ristrutturati. "Io non credo che l'Argentina sia in default, perché stanno pagando i loro debiti. E' una situazione sui generis" ha detto il ministro del Tesoro brasiliano, Guido Mantega.