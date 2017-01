Camusso: si profila autunno caldo

13:55 - Sarà un autunno caldo sul fronte del lavoro e della pubblica amministrazione. Lo dice il segretario della Cgil, Susanna Camusso, che precisa: "Non è nelle nostre intenzioni ma, potrebbe essere". "Siamo preoccupati, non vediamo le risposte necessarie a una domanda molto importante: che tipo di amministrazione vogliamo in Italia? Il progetto presentato dal governo non soddisfa e non intacca le troppe rendite di posizione in campo", prosegue.