Alitalia, vicino l'accordo con Etihad Lupi: "Condividiamo il loro piano"

12:58 - "Il governo condivide il piano di Etihad per Alitalia, tuttavia i tempi non li decidiamo noi, ma le due compagnie aeree". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, parlando della tempistica per l'invio della lettera di intenti della compagnia degli Emirati Arabi verso il vettore italiano. "Siamo arrivati alla conclusione", ha comunque aggiunto.

Il ministro aggiunge anche che "tutto quello che ho letto sui giornali non è vero", in merito appunto alle indiscrezioni di stampa sulle richieste di Etihad ai tagli di costi e di personale nei confronti della compagnia.



Poco prima delle dichiarazioni di Lupi era ripartito da Roma, diretto a Londra, l'amministratore delegato James Hogan, reduce dall'incontro con Matteo Renzi. Hogan, al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, ha "dribblato" cameramen e giornalisti prima di entrare nella hall partenze del Terminal 1, dove è rimasto per 40 minuti nella sala vip prima di imbarcarsi. In mattinata Hogan aveva incontrato anche Lupi per un confronto di tipo operativo.