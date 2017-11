Natale: con le idee fai da te è più personale ed economico Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Non è mai troppo presto, anche se sembra che manchi ancora un secolo: Natale è alle porte e per evitare ansie e stress da shopping compulsivo è meglio portarsi avanti, possibilmente dando libero sfogo alla fantasia e con l'unica consapevolezza: che un pensiero realizzato apposta per le persone che ci vogliono bene è sempre assolutamente più gradito di qualsiasi altra cosa (e sui gioielli mi riservo un bel no comment!)



Ghirlande beneauguranti: una passeggiata all'aria aperta è un'ottima occasione per raccogliere bacche rosse di rosa canina e rami di pino. Con i rami e i fiori selvatici potrai realizzare una ghirlanda per un augurio speciale ai vicini di casa da utilizzare - perché no? - anche come centrotavola per il pranzo delle Feste.



Caldo abbraccio: una coperta colorata, un paio di calzini per la notte, il maglione morbidissimo: la maglia è gratificante per chi la fa e per chi la riceve in dono. Il consiglio furbo? Fatti indicare il colore preferito dalla persona e inizia il tuo lavoro. Successo garantito!



Cesto personalizzato: in questa epoca sappiamo bene quanto l'alimentazione giochi un ruolo importante per il benessere e la salute della persona. Al classico cesto gastronomico preferiamo un cesto preparato da noi, con i prodotti preferiti della persona che lo riceverà. Tra cibo bio e materie di prima qualità come miele, cioccolato, vino e prelibatezze diogni genere, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta.



Addio cervicale: se gli anziani genitori soffrono di dolori cervicali, potremmo acquistare in erboristeria i noccioli di ciliegia o i semi di lino per confezionare un piccolo cuscino anti cervicale in feltro e tela di cotone.



Azzurro lavanda: la lavanda è un toccasana contro i dolori cervicali ed è ottima per profumare gli armadi. Confeziona tanti sacchettini. Possiamo utilizzare fazzoletti in cotone e tulle da riempire con boccioli di rosa, cannella e lavanda.



Prelibatezze in cucina: se abbiamo tempo e voglia, preparare le conserve o le marmellate è un'ottima idea. Regalare a parenti e amici qualche vasetto con il sugo di pomodoro fatto in casa, sottaceti e salse farà felice amiche e colleghe perennemente di corsa.



Burrocacao fai da te: Con un po' di cera d'api, burro di karitè, olio di jojoba e un olio essenziale dal profumo intrigante, per esempio Neroli, vaniglia o menta, è possibile preparare un burrocacao naturale e personalizzato.



Delizie profumate: Natale dolcissimo con il liquore al cioccolato o all'arancia e biscotti allo zenzero. L'idea furba? Quando saremo pronte potremo confezionare un regalo speciale per nonne e cognate, basterà scegliere una scatola con una decorazione particolare.



Lanterne di luce: semplici e ad effetto. L'occorrente è un barattolo di vetro, come quelli per la marmellata, e una fila di lucine led. Magicamente avremo una simpatica lanterna da posizionare in un angolo dell'ingresso o nello studio per avere subito una suggestiva atmosfera natalizia.



Buon umore con l'aroma giusto: disponiamo le piantine aromatiche su un piatto di legno o di terracotta: sarà un centrotavola originale e profumatissimo perfetto per chi ama la buona cucina.