La nuova tendenza dell’inverno: le maxi coperte a maglia Istockphoto 1 di 12 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 Istockphoto 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La casa è il nostro nido e per questo il comfort si coniuga con il calore: il calore delle cose che ci circondano (oggetti, soprammobili, fotografie) e anche dei materiali che ci avvolgono, a maggior ragione con l'arrivo della stagione fredda.



La maxi coperta di lana sta vivendo un momento di grande fulgore, soppiantando anche i morbidi pile, che dalla loro hanno leggerezza e facilità di lavaggio, ma che sono anonimi e senza personalità.



Ecco quindi che, gomitoli giganti alla mano, potremo dare libero sfogo alla fantasia: che si tratti di aggiungere una coperta al nostro letto, di appoggiarla sul divano o la poltrona, la maxi coperta darà personalità e stile al nostro arredo.



Il lavoro a maglia non è più dunque relegato a hobby per signore d'altri tempi, ma assurge alla dignità di un vero passatempo per tutti coloro (uomini compresi!) che amino il fai da te di tendenza per abbellire l'ambiente domestico: basta anche un cuscino per rendere unico e inimitabile il nostro divano!



Come fare la maxi coperta? Il web è pieno di materiale facilmente consultabile (io stessa ne ho trovato moltissimo) e in fondo si tratta di lavorare sempre a diritto o al massimo a maglia rasa: e chi di ferri ne capisce, sa che si tratta dui una lavorazione davvero basic.



Non resta che scegliere i colori: tenui in linea con le tendenze minimaliste oppure accesi a contrasto, nelle tonalità confetto per le camere o decisi per un soggiorno d'impatto.

L'idea furba? Realizziamo qualche coperta in più, sarà un regalo di Natale perfetto - e siucuramente molto gradito! - per le nostre amiche.