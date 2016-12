Cinque riti del buon giorno per rendere più produttiva la giornata

07:00 - Il mattino ha l'oro in bocca, recita un celebre detto popolare. Nella classica distinzione tra allodole, categoria che comprende chi preferisce alzarsi presto la mattina, e civette, ovvero i tiratardi per carattere, bisogna dire che saper cogliere le possibilità del mattino costituisce senza alcun dubbio la modalità privilegiata per trasformare l'inizio del giorno in un momento all'insegna della produttività. Ecco come fare.... anche se non sei un'allodola.

Per avere una giornata sprint hai bisogno di solleticare la tua curiosità e fare in modo di superare l'ansia della sveglia accendendo l'entusiasmo. Prepara un buon giorno ricco di energia e buon umore in cinque mosse.



1. Evita l'effetto angoscia della sveglia. Questo significa andare a letto prima la sera e riposare un numero sufficiente di ore, ma anche scegliere una suoneria in grado di stimolare i centri del piacere: la tua canzone preferita o una sveglia che utilizzi una luce progressivamente più intensa possono costituire un buon modo per svegliarsi senza traumi.



2 Prepara una colazione colorata e nutriente. Tè verde al gelsomino per chi ama i profumi, salmone affumicato e pane integrale oppure marmellata preparata artigianalmente o un cucchiaio di crema alle nocciole con le fette biscottate: assaporare un piatto leggero e gustoso ti aiuta a partire con energia e mette il sorriso. Secondo il monaco buddhista Thich Nhat Hanh durante questo importante momento della giornata è bene evitare di buttarsi sul cellulare. Assapora il silenzio, senti il sapore del cibo che risveglia le papille gustative, chiacchiera se sei con la tua famiglia e guarda fuori dalla finestra: la colazione deve rappresentare un istante di pace a cui tornare con la mente durante la giornata.



3 Hai mai notato che quando dobbiamo fare qualcosa che ci entusiasma ci svegliamo elettrizzati come bambini? Il quotidiano, è ovvio, non è esente da giornate dure e stressanti, in cui sai che verrà messa a dura prova la tua pazienza, tuttavia è fondamentale imparare a gestire lo stress con calma e concentrazione. Sul cellulare o un post it scrivi una lista di tutti gli incarichi che desideri portare a termine: averla sott'occhio ti permetterà di scegliere le cose da fare a seconda del tempo disponibile e spuntare ciò che finisci (che soddisfazione!) non appena avrai terminato un compito. Come dimostrato da numerosi studi scientifici, tendiamo a essere più produttivi di fronte a compiti che accendono il nostro interesse. Pensa a un obiettivo a cui tieni veramente, non solo con la testa ma anche con il cuore, ti aiuterà a mettere in gioco la tua voglia di farcela, con passione e coraggio.



4 L'acqua è una carezza in grado di svegliare con dolcezza e dare energia; se a questo aggiungi il profumo intenso di un bagnoschiuma o l'essenza preferita ottieni un'equazione di benessere naturale in grado di fare la differenza. Lava viso, collo e seno con acqua fredda per un effetto tonificante, ottimo per mantenere sodi i tessuti. Un vestito di cui amiamo il tessuto e la forma aiuta a farci sentire più sicuri, pronti a affrontare il mondo a testa alta con un sorriso. Hai dieci minuti in più? Prima di vestirti fai alcuni semplici esercizi di stretching per le braccia e le gambe: con le dita delle mani sfiora la punta dei piedi, senti i muscoli, poi spingi il mento verso lo sterno. Giorno dopo giorno aumenterai elasticità e scioltezza.



5 Cammina, respira profondamente, saluta il mondo. Non importa se sei costretto a utilizzare i mezzi o l'auto per raggiungere il posto di lavoro: fai in modo di avere una manciata di minuti per camminare, passo dopo passo, nell'aria fresca del mattino. Riuscire a ritagliarsi 20 minuti per una passeggiata, magari scendendo qualche fermata prima dal bus, contribuisce a creare il ritmo di una sana abitudine, sia dal punto di vista fisico, sia psicologico perché costituisce un momento di silenzio, una vera e propria meditazione dinamica.



Inoltre, diverse indagini hanno dimostrato l'importante ruolo della luce solare nella produzione di vitamina D e nell'incremento delle endorfine; anche durante l'inverno non dimenticare di camminare e cercare il contatto con l'aria aperta. Percepisci l'aria che entra nei polmoni e ossigena tutto il corpo. Inspirando immetti luce, energia, coraggio; espirando lasci uscire paure, insicurezze, stress. Immagina che la luce ti circondi in una bolla di energia che ti protegge e dona forza: ora puoi iniziare questo giorno, buona giornata!