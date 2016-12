Cinque cose che aiutano a rimanere giovani

MENO STRESS - Negli anni si impara una lezione importante: tutto passa, tanto ciò che si attende con gioia quanto le preoccupazioni e i dolori. Usa questa consapevolezza per imparare a lasciar andare il senso di controllo e vivere con più spontaneità e leggerezza. Come dimostrato da numerose ricerche stress prolungato e ansia accelerano il processo di invecchiamento. L'essere umano non è programmato per vivere situazioni stressanti a lungo, eppure spesso si finisce per organizzare la propria esistenza con una pressione in grado di procurare problemi di salute più o meno gravi. Discipline come yoga, meditazione, training autogeno ti permettono di entrare in contatto con il tuo mondo interiore, aumentare la concentrazione e ritrovare la serenità.



PIÙ MOTO - Analizza con onestà il tuo stile di vita e i rapporti personali: elimina, per quanto possibile, ciò che intimamente senti in contrasto con la tua felicità. Come sottolineato da una ricerca pubblicata su Scientific American cambiare lo stile di vita stimola risposte positive non solo a livello psicologico, ma possiede un impatto anche sul corpo. Camminare, correre, sperimentare nuovi sport, insieme alla riduzione dello stress, aiutano a conquistare uno stile di vita felice e sano.



IMPARA A CUCINARE - A causa dei ritmi sempre più frenetici si acquistano sempre più spesso cibi pronti e alimenti che soddisfano più il gusto e la vista rispetto alle autentiche necessità del corpo. Recupera abitudini alimentari basate sulla semplicità: verdura e frutta fresche, ricette poco elaborate e cotture al vapore o in padella aumentano energia e attività. Hai mai fatto l'orto? Lavorare la terra mantiene attivo il corpo ma possiede importanti benefici anche sul piano mentale perché abbassa i livelli di stress, ricarica e, grazie al rapporto con la natura, rilassa permettendo di sperimentare un nuovo rapporto con il cibo.



BALLA... IN CUCINA - Fare esercizio fisico con regolarità è una scossa d'adrenalina, previene le malattie dell'apparato cardiocircolatorio, regolarizza la pressione e aumenta la resistenza fisica, oltre a influire positivamente sul sonno e l'umore. Trasforma i semplici doveri della vita quotidiana in un'occasione per muoverti. Le pulizie di casa? Quando mantieni la postura giusta e solleciti i muscoli in modo consapevole hanno l'effetto di una seduta in palestra. La musica, come dimostrano da diversi studi, ha effetti positivi sul cervello e aumenta la resistenza alla fatica: aggiungi alla giornata la tua colonna sonora e balla, anche in cucina o mentre fai i lavori di casa. Sarà una scossa positiva per corpo e mente.



ALLENA IL CERVELLO - Una dieta a base di frutta, verdura, acqua e ingredienti freschi scelti con qualità aiuta l'organismo a disintossicarsi dalle tossine e lavorare meglio. Ma non basta: mantieni la mente attiva esercitando la naturale propensione alla curiosità. Studiare una lingua straniera, viaggiare, interessarsi di cultura o approfondire ciò che suscita il tuo entusiasmo, avere un hobby sono una vera e propria terapia antietà... insieme al sesso! Fare l'amore libera le endorfine e rinforza scheletro e muscoli, aumentando il senso di soddisfazione e il piacere. Invecchiare col sorriso è mettersi alla prova ogni giorno, vivendo l'avventura della vita con sorpresa e voglia di agire.