Look: modaiola anche in palestra

07:00 - La stagione del bikini è dietro l’angolo, ed è decisamente arrivato il momento per tutte noi di metterci in forma in vista della prova costume del primo week end al mare. Le celeb non hanno mai smesso di mostrarci i loro allenamenti sui social: da Belen, pazza per il CrossFit, alle modelle di Victoria’s Secret, con i loro esercizi tutt’altro che semplici. I corpi sono perfetti, ma i look anche! Allora se non possiamo sperare esattamente nel lato B di Iza Goulart, possiamo però essere le più chic mentre facciamo sport!

Il trend è decisamente dalla nostra parte: la moda infatti negli ultimi tempi ha riscoperto pezzo chiavi del guardaroba sportivo e li ha resi super glam, per non rinunciare mai allo stile, anche quando si è costrette a far fatica!



La più bella delle nostre show-girls, Belen Rodriguez, non può fare a meno di mostrarci su instagram dei leggings a stampa geometrica abbinati a un top sportivo e dettagli fluo. Anche la più seguita delle blogger, la cremonese Chiara Ferragni, testimonial per Nike, ci mostra un look da corsa, per quando preferite l’aria aperta ad una sala chiusa. La sneaker dai colori brillanti si conferma trend, da abbinare a degli shorts, una t-shirt con un messaggio chiaro per chi vi incrocia durante la corsa e, ovviamente, felpa o k-way per ogni evenienza!



Per le più audaci (e sode) invece la modella Iza Goulart ci mostra, oltre ad un fisico scultoreo, un look decisamente nudo: super shorts che non lasciano niente all’immaginazione, top sportivissimo e sneakers. Vogliamo pensare che sia tutta una questione di comodità e libertà di movimento! Per le più fortunate che invece hanno la possibilità di allenarsi su una spiaggia o all’aperto ma che prediligono un look più basic, la sorella di Kim Kardashian ci propone t-shirt bianca, shorts bicolore e sneakers in tinta.



Qualsiasi sia il vostro stile, gli essenziali da non dimenticare sono: sneakers di tendenza, preferibilmente in colori sgargianti, abbinate a top e pantaloncini o leggings e una buona dose di voglia di fare, ovviamente abbinata ad una dieta sana!



