Un colore neutro e molto tradizionale, a tratti cupo, che quasi sembra avvolgersi in una nube di mistero. Il grigio fumo è una nuance passe partout che per l’autunno 2016 si conferma tra i colori più trendy di stagione. Da sfoggiare in total look con capi e accessori in coordinato o da spezzare con tinte intense per smorzare la monotonia della tinta unita, è il giusto mix tra stile classico e contemporaneo. Ecco i capi e gli accessori must have che non possono mancare nel tuo guardaroba grigio, dai soprabiti ai cruissardes, dalle borse ai pantaloni. Ma anche top e camicie.