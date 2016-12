Occhiali da vista: accessorio fondamentale per valorizzare il proprio look

07:00 - Gli occhiali da vista sono ormai considerati accessori a tutti gli effetti. Donano un tocco in più al look e, se scelti nella variante giusta, possono anche valorizzare i lineamenti. Abbiamo selezionato i modelli must have per l’inverno.

Da Dsquared2 le montature sono importanti, in cellulosa, nella tonalità del nero; al contrario, da Acne Studios le forme in metallo si presentano come particolarmente leggere in argento o dorate, le lenti sfumano lievemente.



Altro trend è legato alle montature trasparenti, più difficili per le carnagioni pallide ma perfette con il makeup giusto. L’esempio perfetto è quello di Vivienne Westwood.



Tra i modelli in commercio trovate i Miu Miu tartarugati, la forma è squadrata e decisamente particolare, le astine dorate aggiungono un twist in più.



In cellulosa quelli proposti da Oliver People, in rosa tenue, e Ray Ban, nel classico modello wayfarer.



Prada punta sull’ibrido: la parte superiore è in cellulosa nera e quella sottostante in metallo leggero. Stella McCartney rimane sulle shape rotonde, mentre Victoria Beckham alleggerisce le grandi dimensioni della montatura con il metallo oro.



