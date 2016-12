Con stampa: in colori vivaci ma anche in nuance più pacate, le gonne a ruota con pattern vivacizzano il look, donano un tocco di allegria e si possono abbinare a una semplice t-shirt in cotone.



Il consiglio: se scegliete delle stampe in tinte accese prediligete l'accostamento con maglie basic, senza ulteriori pattern e con silhouette minimal.



A righe: sottili, ampie, asimmetriche o regolari, le righe non passano mai di moda. In commercio troverete modelli di gonne a ruota a righe sofisticati, da indossare anche in occasione di una cerimonia, e altri più semplificati, perfetti per la vita di tutti i giorni.



Il consiglio: abbinatele a top e canotte corte, non troppo ingombranti, l’attenzione ricadrà sulle righe e, grazie a una parte superiore visivamente sottile, la figura ne risulterà slanciata.



In tulle: tra le più particolari e “importanti” della tipologia, scegliete di indossare gonne a ruota in tulle per una cerimonia oppure concedetevi di sfruttarle per una serata elegante ma solo se abbinate con dei capi e degli accessori in grado di sdrammatizzarle.



Un esempio? Sandali sottili e top raffinato per un matrimonio, sneakers in tela bianca e t-shirt per un aperitivo con le amiche.



In pizzo: romanticismo allo stato puro, il pizzo, specialmente se scelto nei toni dell’avorio, è un alleato prezioso durante il periodo estivo.



Il consiglio: evitate di abbinare le gonne a ruota in pizzo al nero, ne appesantirebbe l’effetto delicato. Scegliete piuttosto una camicetta in coordinato oppure un top in nuance pastello, anche per enfatizzare l’abbronzatura.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it