Le tinte pastello per illuminare il guardaroba

Sulle ultime passerelle il colore ha trionfato nelle tonalità più romantiche e delicate, come dimostrano le collezioni di Emporio Armani, Gucci e Giorgio Armani, dove la femminilità è esaltata da abiti e completi impalpabili e dall'allure retrò.



Per un tocco gentile ai vostri look, allora, puntate sulla palette del rosa quarzo, che non a caso è stato eletto il colore Pantone per il 2016. Il tubino di Antonio Berardi che vi proponiamo è adatto alle cerimonie, mentre la camicetta in seta (See by Chloé) e la minigonna anni Sessanta firmata Alexander McQueen sono perfette per i look quotidiani. Chicca da vere fashioniste, le décolléte mezzo tacco di Roger Vivier.



Ma non torna solo il rosa: altro colore gettonatissimo è l'azzurro in tutte le sue sfumature. Sulle passerelle si è visto da Carven, Jil Sander, Ermanno Scervino e Iceberg, a noi piace anche per il cappotto, come quello morbidissimo in alpaca di Acne Studios!



Delizioso l'abito svasato di Miu Miu con colletto decorato, mentre i pantaloni in crêpe di seta (Carven) e la borsa capiente (Proenza Schouler) sono adatti a una mise da giorno.



