Da N°21 a Marni : gli stilisti riportano in auge un must have degli anni Novanta: il binomio t-shirt in cotone e abito camisole. Un connubio chiaramente in linea con le tendenze della stagione che premia insoliti e originali giochi di sovrapposizione tra capi. Nell’ estate 2016 , infatti, non c’è alcun dubbio: il diktat è indossare l’amatissimo top a manica corta sotto il vestito . Ma anche sotto una tuta jumpsuit , o un crop top a spalline sottili. Scoprite come abbinare la t-shirt in modo originale. Abbiamo scelto per voi tre look da copiare subito.

T-shirt + Abito - Maglia bianca in cotone e long dress lingerie sono l’accoppiata vincente della stagione. Puntate sul vestito di Vince in tinta blu cobalto che scende fluido lungo la silhouette e date un twist cosmopolita con la maglia all white in cotone di True Religion dalla vestibilità morbida. Ai piedi? Un paio di slipper bianche con tacco basso: vi proponiamo il modello di Opening Ceremony con un seducente cut out. Aggiungete infine una nota di colore e di ironia con la clutch Smiley di Anya Hindmarch in pelle rosso scarlatto.



T-shirt + Jumpsuit - Divertitevi a giocare con i contrasti! Scegliete la tuta elegante di Zara in velluto leggero senza maniche in una brillante nuance di arancione. Sovrapponetela a una t-shirt minimal, meglio se con taglio cropped come quella di Anthony Vaccarello. Date un tocco rock e di carattere con gli anfibi in pelle nera di Prada arricchiti da dettagli brogues. E infine, completate con la Monogramme nera di Saint Laurent nella versione matelassé.



T-shirt + Crop top - Una maglia in pizzo da abbinare a un total look nero è la soluzione giusta per smorzare la monotonia di un outfit classico con un tocco trendy. Un esempio? La t-shirt rosa cipria con ricami di Miu Miu da portare sotto un crop top nero camisole. Sceglietelo in seta e dalla linea leggermente ampia come il modello di T by Alexander Wang. Combinate il binomio top-shirt con i pantaloni flared di Diane Von Furstenberg e aggiungete un po’ di colore: le slip-on irriverenti di Fendi con patchwork giocosi e la City in pelle laserata color mattone di Balenciaga.



