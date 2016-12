Colore argento: le tendenze moda per capi e accessori

Emanuel Ungaro porta in pedana un minidress con manica ampia impreziosito da pattern romboidali e paillettes silver che creano uno scintillante gioco di contrasti tra bianco e toni metallici. Da esaltare con i sandali effetto mirror di Maison Margiela e con clutch total silver di Mcq Alexander McQueen, per un look da nuova era spaziale.



È abbagliante anche l’abito in versione metal di Hervé Léger che lascia scoperta la schiena e gioca con geometrie effetto see-through sul décolleté e sul fondo della gonna svasata. Per un outfit in stile astronauta, iper femminile, è perfetto con la borsa a tracolla di Salvatore Ferragamo e con i sandali di Jimmy Choo con tacco chunky e decorazioni di cristalli.



Punta all’argento vivo e lo declina in un luminescente stile sparkling Chanel. Che per la primavera propone un total look nella nuance dell'argento vivo: ensemble giacca-gonna tempestata di applicazioni luminose, doctor bag rigida con catena, guanti stile biker, sandali lace up in pelle con dettagli trasparenti in plexiglass. Completano la mise, cintura e collier effetto catena en pendant.



Bagliori lucenti di silver spuntano anche in casa Saint Laurent che propone un abito metallizzato in seta mélange. La sua allure glam-rock si sposa bene con i sandali dal design alato di Ancient Greek Sandals, ton sur ton, e con il bomber di Tom Ford, luminiscente.



