La biancheria sexy e preziosa che ti trasforma in un Angelo

Sono modelli sensuali, sofisticati e preziosi, protagonisti del fashion show più sexy al mondo: gli angeli hot di Victoria's Secret hanno portato sulle passerelle londinesi le nuove collezioni di lingerie , in uno spettacolo unico ed esplosivo. Chi vuole provare l'ebbrezza di sentirsi un angelo come le top model che hanno indossato penne e piume sotto i riflettori, c'è una intera collezione di grande effetto, da farsi regalare... o regalarsi.

I modelli indossati da questi splendidi Angeli sono i capofila delle varie sezioni in cui è articolata la collezione, ciascuna delle quali ha alcune caratteristiche proprie e distintive, per i gusti e gli stili di tutte.



Gilded angels- Completini intimi bagnati dai colori caldi dell'oro, con audaci ricami e raffinate bordature nere che delineano i modelli e accompagnano le vostre forme.



Exotic traveler- Con il rosso che accende la passione si scivola verso la sensualità più assoluta: con reggiseni velati di pizzo e bustini che lasciano grande spazio all'immaginazione. Il vostro guardaroba più intimo si fa infuocato.



Dream girl- Per gli angeli più giovani arriva l'intimo giocoso, ma pur sempre raffinato nelle tonalità del lavanda, rosa pesca e rosa pastello. Pizzo, tulle, chiffon e piccole pietre impreziosiscono completini freschi che anticipano la bella stagione.



Fairy tale- Come nelle fiabe, questa collezione si illumina di azzurro, celeste, verde acqua, rosa e lilla. Laciatevi affascinare da babydoll glamour, reggiseni irresistibili e piccoli dettagli che solo Victoria's Secret può ricreare: fiocchi oversize, piccole pietre luminose e spalline removibili sono la caratteristica che domina questa frizzante collezione.



Angel ball- Per la donna che ama osare, il tulle si fonde a paillettes iridescenti, il nero incontra il bianco e il rosa si unisce al blu notte. Sexy bustini disegnati per creare una silhoutte a clessidra, corsetti e guepières diventano i migliori alleati delle donne.