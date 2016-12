9 di 10 Dal Web

Dal Web

Dieci look ad hoc per una serata con le amiche

Romantica: il rosa è il vostro colore preferito e non rinuncereste mai a indossarlo, in qualsiasi situazione. Niente paura, il cappotto retrò con collo ampio è quello che fa per voi, per completare il look bastano dei calzini sottili da abbinare a décolleté frou frou e una clutch morbida tipo peluche.