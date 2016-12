Strategie space clearing per le più disordinate

Primo passo, armati di sacchi e scatoloni - Per rendere la casa il luogo del benessere fisico ed emotivo, devi liberarti di tutto ciò che è superfluo. Per farlo, sarà necessario dotarsi di numerosi sacchi diversi per la raccolta differenziata. Se ti sembra esagerato, sappi che non si tratta di una pulizia qualunque, ma di una trasformazione profonda e benefica. Una sorta di "detox" dell'ambiente. Ti servirà anche uno scatolone per riporre ciò che non va buttato perché nuovo, ma che non ti serve: saranno i "doni" per amiche, conoscenti o per associazioni benefiche.



Secondo passo, una stanza per volta - Ora decidi da quale stanza iniziare: puoi andare in ordine di "percorso" oppure cominciare dal luogo della casa che ti è più caro. Cosa buttare? Tutto ciò che non utilizzi, senza barare e senza pensare che magari un giorno lo userai di nuovo. Ci sono oggetti che sai non ti serviranno mai e spesso sono anche numerosi. Prendili e buttali se sono ormai logori e vecchi, oppure riponili in uno scatolone per donarli.



Terzo passo, i mobili - Una volta svuotate le stanze degli oggetti superflui accumulati, avrai eliminato anche tossine e polvere che toglievano spazio vitale a corpo e mente. A questo punto, passa ai mobili. Tranquilla, non occorre gettare anche quelli ma cambiare la loro posizione in modo da ottimizzare l'ambiente a seconda delle tue abitudini ed esigenze. Per esempio, spesso ci troviamo a scavalcare sedie per raggiungere l'armadio: spostare i mobili a seconda della nostra routine, renderà tutto molto più semplice e lineare. Con evidenti benefici anche sull'umore.



Quarto passo, i balconi e il giardino - Dopo aver ripulito l'interno della casa, passa agli spazi outdoor. Per le più fortunate si tratterà di giardino o terrazza, per le altre anche soltanto di un balconcino. Gli ambienti aperti non andrebbero utilizzati come ripostigli, quindi liberali da mobili rotti chiamando la 'ricicleria' della tua città, butta le piante morte e tutto ciò che ti impedisce di vivere questi spazi. Per quanto riguarda il giardino, eliminare erbacce e foglie secche farà molto bene all'umore e calmerà persino l'ansia. Alla fine del percorso di space clearing, otterrai benefici emotivi del tutto simili a una sessione di meditazione.