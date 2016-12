Cinque pensieri per meditare quando sei al lavoro

07:00 - Lunedì 26 gennaio tutta la redazione della rivista inglese Red magazine si è bloccata per dieci minuti: i telefoni hanno smesso di suonare e per un attimo il silenzio ha azzittito il tran tran di una giornata lavorativa come mille altre. Come provato da diverse ricerche sul campo, meditare riduce stress e ansia, incrementa la creatività, favorisce la concentrazione, migliorando l'ambiente di lavoro.

Come è possibile imparare a meditare, soprattutto tenendo conto dell'applicazione in un contesto lavorativo? Si tratta soprattutto di sperimentare il proprio silenzio mentale, favorendo la scoperta di nuove risorse che permettano di affrontare e gestire con più forza i ritmi quotidiani. Quando ci troviamo di fronte a un problema o in una situazione di emergenza, il senso di panico e la paura bloccano l'iniziativa, per questo è importante imparare a vedere e venire a patti con il senso di inadeguatezza, che in molte situazioni emerge limitando il nostro raggio d'azione, e dare maggior spazio all'ascolto di noi stessi. Inizia a vedere la meditazione come un allenamento continuo all'attenzione: porta la consapevolezza sulle tue azioni e ascolta i messaggi che il corpo e la mente ti suggeriscono.



Se ti trovi in un contesto impegnativo e stressante, prova a affrontare la situazione così: respira, profondamente, e senti l'aria che riempie e svuota i polmoni. Per qualche respiro concentrati semplicemente sull'aria che entra e esce dalle narici, avrà un effetto calmante. Una volta recuperata la calma, sposta l'attenzione su qualcosa di diverso; per esempio, puoi concentrarti sul paesaggio fuori dalla finestra, su una musica o una fotografia capace di evocare in te sensazioni positive. Secondo i dati di un'indagine statunitense chiudere gli occhi e visualizzare un paesaggio che amiamo basta per attivare immediati effetti benefici a livello neuronale. In questo modo ritroverai la calma anche nella situazione più ostile. Inoltre staccare per qualche minuto è un sollievo per la vista e dal punto di psicologico aiuta a trovare nuove soluzioni più facilmente grazie all'effetto della pausa.



Costruire il tuo spazio di lavoro in modo zen favorirà un ambiente rilassante. Tieni in ordine la tua scrivania, di modo che una buona organizzazione di archivi e documenti possa aiutarti a procedere velocemente e senza stress. La natura porta ossigeno e bellezza. Perché non aggiungere, sul tuo tavolo o nelle aree comuni, qualche vaso di piante? Un'altra regola fondamentale riguarda il silenzio: per trovarlo dentro di te più facilmente, cura anche i decibel del mondo che ti circonda. Abbassa le suonerie del telefono: queste semplici buone abitudini contribuiranno a costruire un ambiente in cui nessuno alzi la voce inutilmente e abbia rispetto dell'altro. Assolutamente da limitare le fonti di distrazione, come Facebook o la tendenza a navigare su internet su pagine che non riguardano ciò che stiamo facendo: se necessario aziona un timer e usa la funzione sveglia per prestare attenzione a come usi il tuo tempo.