Sei regole per il sonno del neonato

In camera con mamma e papà - Anche se la cameretta è già pronta o ci si è ripromessi di educare il bambino a dormire da solo, in realtà sarebbe meglio che il neonato riposasse nella stessa stanza dei genitori. Infatti, nei primi mesi di vita questa accortezza pare aumenti la sicurezza del sonno. Basta avvicinare la culla al lettone oppure utilizzare gli appositi accessori per far dormire il piccolo con mamma e papà senza alcun rischio. Certo è che, anche se ai suoi primi vagiti, il bebé sente la presenza dei genitori vicini durante la notte e ne trae beneficio.



Sempre supino - La posizione del neonato durante il sonno, è fondamentale per la sua sicurezza. Come deve dormire il bebé, dunque? Sicuramente in posizione supina e mai a pancia in giù o sul fianco (potrebbe, infatti, facilmente girarsi). È anche molto importante evitare di utilizzare cuscini sotto la testa del piccolo oppure sparsi nella culla.



Allattamento a richiesta - Almeno nelle prime settimane di vita del bebé, l'allattamento al seno dovrebbe essere a richiesta. Ciò significa che non andrebbero dati orari né stabilite assurde regole. A consigliare la libertà assoluta della poppata sono proprio i pediatri. L'allattamento materno a richiesta, anche nelle ore notturne, aiuta ad aumentare la produzione di latte, calma il bebé e la neomamma, rassicura e favorisce il rapporto madre-figlio, rende più sicuro il momento della nanna.



Attenzione a lenzuola e giochi - Il lettino o la culla del neonato dovrebbero accoglierlo ed essere privi di potenziali pericoli. Per esempio, è sempre bene utilizzare lenzuola con gli angoli e che restino ben ancorate al materassino. Quest'ultimo va scelto ad hoc per il neonato. Inoltre, è importante non lasciare pupazzi o altri giochi e indumenti dove dorme il piccolo, così come è necessario procurarsi un riduttore se il neonato viene messo da subito in un letto.



Una stanza fresca - Perché il sonno del neonato sia sicuro, è opportuno fare attenzione sia alla temperatura della camera da letto, sia a quella del bebé. Quest'ultimo non andrebbe mai coperto eccessivamente e la camera da letto, invece, andrebbe mantenuta a una temperatura non superiore ai 20° (la temperatura ideale è attorno ai 18-19°). Inoltre, è importante non fumare mai nella stanza del bambino, né in casa in generale.



Sì al ciuccio - Spesso demonizzato, in realtà il ciuccio può rendere la notte del bebé più sicura e tranquilla. Soprattutto se il piccolo non è allattato al seno, il ciuccio aiuta a promuovere la suzione e libera, al contempo, la vie aeree contribuendo a prevenire la SIDS.