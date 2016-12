Neomamme: l'attività fisica per tornare in forma

12:28 - Molte neomamme si sentono a disagio con il peso preso durante i 9 mesi di gestazione, ma tra le cure del neonato, il post parto e l'allattamento spesso non sanno come e quando poter iniziare un'adeguata attività fisica. Ecco i consigli della dottoressa ostetrica Silvia Bianchi.

Prima di iniziare una qualsiasi attività fisica bisognerebbe riabilitare il proprio pavimento pelvico, che ha subito notevoli sollecitazioni durante la gravidanza e il parto. A volte, durante la degenza ospedaliera, le ostetriche spiegano quali sono gli esercizi da fare per rinforzare i muscoli pelvici. Altrimenti bisognerà farsi aiutare da un'ostetrica specializzata. Spesso i comuni organizzano tramite le asl locali degli incontri gratuiti di sostegno alle neomamme dove si possono chiedere tutte le informazioni alle professioniste.



Dopo aver riabilitato il pavimento pelvico si potrà iniziare con una graduale ripresa dell'attività fisica. Bisogna fare attenzione a non sovraccaricare il corpo, quindi via libera a piscina e lunghe camminate, ancor meglio con il proprio bambino portato nella fascia. L'allattamento non ha controindicazioni con la ginnastica, bisogna solo trovare modi e tempi giusti tra una poppata e l'altra. Un'idea per poter fare attività fisica senza lasciare il proprio bambino è frequentare un corso MammaFit dove le neomamme possono allenarsi, spesso all'aperto, con il passeggino. Il vantaggio è che si è seguite da una istruttrice di fitness ma si possono rispettare i tempi e i bisogni del neonato.



Infine il consiglio dell'ostetrica è di non avere fretta di tornare in forma: il corpo ci ha messo 9 mesi a "trasformarsi" per accogliere una nuova vita e dopo ce ne vorranno altrettanti (o anche di più!) per tornare quelle di prima.