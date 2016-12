I benefici della danza per i bambini

Aumenta la coordinazione - L'insegnamento della danza si sviluppa facendo apprendere il senso del ritmo. Quest'ultimo è un'abilità che tutti noi possediamo ma che non sempre riusciamo a esprimere. E il senso del ritmo è strettamente correlato alla creatività e al benessere. Danzando, il bambino impara a esternare il ritmo che poi altro non è se non l'insieme delle sue più profonde emozioni.



Migliora la postura - La danza aiuta moltissimo la postura. Infatti, attraverso i suoi esercizi alla sbarra e a corpo libero, l'arte della danza fa sì che la postura si mantenga in un assetto corretto e che si rimedi ai piccoli difetti posturali che ormai i bambini mostrano precocemente, a causa dell'uso smodato di dispositivo tecnologici come smartphone e tablet.



Attività completa - La pratica della danza, se preceduta da esercizi di riscaldamento e aerobica, può essere considerata un'attività fisica completa. E, dunque, aiutare a prevenire e a combattere sovrappeso e tendenza all'obesità in modo divertente e dolce.



Potenzia la creatività - Come accade per ogni altro tipo di forma artistica, la danza parte dalla creatività e genera, a sua volta, espressioni creative. Questo circolo virtuoso fa molto bene al bambino, aumentandone la sensazione di benessere globale.



Aiuta in matematica - La danza amica della matematica? Perché no! Danzare presuppone che si apprendano passi e coreografie. E questo tipo di approccio, potenzia la capacità logica aiutando anche a studiare meglio e ad applicare concentrazione e lucidità.



Rilassa - Lo studio e la pratica della danza comportano l'ascolto della musica, un ascolto attivo. La musica aiuta a produrre più endorfine, rilassa e aumenta la sensazione di felicità. Per questi motivi, dopo una lezione di danza, i bambini sono visibilmente più rilassati e anche più sorridenti.