Esami di fine anno: come attenuare la tensione

Pause essenziali - Quando si avvicinano gli esami, aumentano le ore trascorse sui libri. Ma è indispensabile che i ragazzi si concedano una pausa salutare di circa 15 minuti, per ogni ora passata a studiare. Pause in cui è necessario muoversi, passeggiare, se non addirittura uscire di casa. Intervallare esercitazioni e ripetizioni con un gelato, un giro in bicicletta o una chiacchierata "in movimento", aumenterà anche il rendimento. Diminuendo efficacemente la tensione.



Sport - Concentrarsi sulle pagine di un libro è un lavoro intellettuale che tiene a riposo i muscoli, ma non la postura. Inoltre, l'esercizio intellettuale va ad aumentare le tensioni a livello fisico peggiorando l'umore se la situazione si protrae a lungo. Tutto ciò viene amplificato dalla giovane età degli studenti. Perciò, anche se sotto esame, è necessario continuare a praticare costantemente attività fisica. Dal nuoto agli sport di squadra, l'attività motoria permette di scaricare la tensione inevitabilmente accumulata alla scrivania.



Cibi relax - La giusta alimentazione fa miracoli in caso di tensione nervosa. Quando i figli sono in periodo di esami di fine anno, è necessario che la dieta sia varia ed equilibrata. Ovvero, completa di tutti i nutrienti essenziali al lavoro fisico e intellettuale: proteine buone e magre, carboidrati complessi, vitamine e minerali. Poi, ci sono alimenti che esercitano una vera e propria azione relax e che, dunque, andrebbero privilegiati nel menu familiare. Si tratta dei cibi ricchi di magnesio e in grado di attivare la produzione di serotonina. Dunque, sì a cioccolato fondente (al 70%), frutta fresca e secca, centrifughe di verdure colorate, latte e fiocchi d'avena.



Rimedi naturali - A volte, i figli sono così nervosi che verrebbe da offrire loro una bella tisana rilassante. E perché non farlo? Esistono infusi che favoriscono il relax e sono anche buonissimi. Per esempio, le tisane a base di camomilla, lavanda e melissa. Dolcificate con miele e aromatizzate a piacere con limone e qualche fogliolina di menta piperita. Sono perfette anche d'estate, gustate fresche nelle pause tra una pagina e l'altra.



Le giuste ore di sonno - Anche se sotto esame, i ragazzi non dovrebbero mai usare le ore serali (né notturne) per studiare. Infatti, è importante che si stabilisca un orario (fisso) in cui coricarsi, con le luci spente e senza tv o altri dispositivi tecnologici (vedi alle voci smartphone e tablet) a disposizione.