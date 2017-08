Altolà alle zanzare: la natura ci viene in soccorso

I repellenti chimici non vi soddisfano più? Stanchi di spendere soldi e avere punture in ogni dove? Proviamo a utilizzare spezie , erbe aromatiche e oli essenziali per proteggere la nostra epidermide dagli insetti più odiati della bella stagione: ecco come utilizzare gli ingredienti della natura per proteggere la pelle da insetti e zanzare .

Erroneamente spesso si crede che i rimedi naturali siano blandi e inefficaci; al contrario, il loro effetto è molto potente e inoltre, i benefici per l'epidermide sono tanti.



CHIODI DI GAROFANO: Chi non ama insetticidi chimici e prodotti inquinanti, può allontanare gli insetti con pot-pourri fai da te preparati con ingredienti naturali. In una ciotola basta mescolare fondi di caffè, chiodi di garofano, anice, olio essenziale di lavanda e foglie di menta. Un bastoncino d'incenso da accendere al tramonto sarà perfetto per avere un aroma intenso e zanzare lontane.



ANGOLO VERDE: La presenza di piante di lavanda, basilico e geranio, da tenere sul davanzale di casa, può aiutare a allontanare le zanzare, che non gradiscono l'odore intenso delle erbe aromatiche.



OLI ESSENZIALI: Lavanda, geranio, basilico, menta: i loro oli sono efficaci contro zanzare e insetti. In erboristeria è possibile acquistare spray naturali con oli essenziali puri al 100%, atossici e in grado di rispettare la pelle di adulti e bambini.



SULLA PELLE: Per la pelle particolarmente delicata, suggerisco di preparare una tisana a base di camomilla o eucalipto, repellente naturale. Qualche cucchiaio di olio di mandorle, da aggiungere alla tisana sarà l'ideale per un massaggio anti-zanzare a base di coccole e natura.



CURCUMA: Un'alimentazione ricca di spezie aiuta a allontanare le zanzare, perché modifica l'odore delle pelle. I cibi con un'alta concentrazione di vitamine del gruppo B, B1, B6 e vitamina C rendono differente il sudore: peperoncino, aglio - ma solo se non ci sono appuntamenti galanti in vista! - curry e curcuma saranno perfetti.



DOPO LA PUNTURA: In caso di punture, resistere alla tentazione di grattare la pelle è arduo. Tuttavia possiamo aiutarci applicando sulla pelle un cubetto di ghiaccio e una goccia di olio essenziale di lavanda: calmerà l'infiammazione e aiuterà la cicatrizzazione.