Sei golosa? Scopri la dieta del gelato

DA SAPERE – Menù giornaliero a base di gelato? Sì, ma non solo. La dieta del gelato prevede l'utilizzo di questo alimento, fresco e in grado di dare energia, al posto di un pasto oppure per merenda. È sconsigliata a chi soffre di diabete. Le calorie giornaliere previste sono all'incirca 1200: gli esperti raccomandano di seguire questo regime alimentare per una settimana. È possibile ripetere la dieta del gelato a settimane alterne.



COLAZIONE – Colazione con succo di frutta, tè o caffè con fette biscottate (quattro) con due cucchiaini di marmellata, oppure trenta grammi di fiocchi d'avena e yogurt magro. Un frutto fresco di stagione a metà mattina favorisce l'idratazione dell'organismo e aiuta ad arrivare a pranzo con più energia.



PRANZO TIPO – Se a causa dell'afa non hai appetito punta su gelato, yogurt e frutta, che nutrono senza appesantire. Prepara un pranzo sfizioso con duecento grammi di fragole e tre palline di gelato. In alternativa delizia i sensi con prosciutto e melone oppure scegli gelato allo yogurt da unire alla frutta di stagione. Per merenda sì ai centrifugati con vegetali di stagione, succo di pomodoro, un ghiacciolo oppure due palline di gelato alla frutta.



BENEFICI – Adatto anche per chi pratica attività sportive, il gelato alla frutta ha un alto contenuto di acqua e sali minerali. Secondo le ricerche questo alimento genera una risposta emotiva e incrementa il buon umore. Come evidenziato dall'Institute of Psychiatry di Londra quando mangiamo il gelato nel cervello si innesca un meccanismo di ricompensa i cui effetti sono simili all'ascolto delle proprie canzoni preferite.



CENA DETOX – Goditi il fresco della sera con una cena semplice e in grado di solleticare il palato: insalata di riso e farro (ottanta grammi) da condire con pomodorini e olive, verdure alla griglia o al vapore, petto di pollo, crema fredda di zucchine e cipolle, pesce al cartoccio oppure insalata di mare. Libera la tua fantasia e utilizza gli ingredienti di stagione, freschi e di qualità.



QUALE GELATO? – Il gelato… non è tutto uguale! Una pallina di gelato pesa quaranta grammi circa. Se 100 grammi di gelato alla frutta contengono circa 150 calorie, è possibile arrivare anche a 200-250 calorie quando si tratta di creme e gelati al cioccolato, preparati con latte e uova. Cerca di prediligere sorbetti e gelati alla frutta, più leggeri e meno calorici. Il ghiacciolo? Preparalo a casa, con tanti stampi simpatici e frutta fresca.