Dimmi come mangi il gelato e ti dirò chi sei

È quanto sostiene sulle pagine del sito dell'IGI www.istitutodelgelato.it il Professor Alessandro Amadori - psicologo, opinionista e scrittore, direttore del Dipartimento Ricerche Motivazionali dell'Istituto CIRM - secondo cui il modo in cui si gusta il gelato è uno specchio della personalità. Come nella grafologia, infatti, anche dal modo in cui si snoda il processo di consumo del prodotto, si può ricavare qualche indizio sul carattere del consumatore.



Al di là delle preferenze per cono, coppetta, biscotto o stecco è possibile esaminare i modi di mangiare il gelato che sono prevalentemente quattro: leccando, succhiando, a morsi o a morsetti. La modalità più frequente, spiega l'esperto, è quella del leccare: chi mangia il gelato leccando è una persona estroversa, che ama la vita sociale e che desidera rapportarsi sempre a gente nuova.



Chi preferisce succhiare il proprio cono gelato è una persona introversa, gentile, sensibile e molto orientata ai legami affettivi intensi, quasi simbiotici. Questo gesto, inoltre, richiama una forma più infantile ed è caratteristica di chi non ama prendere decisioni affrettate. Chi invece consuma il gelato a morsetti tende ad essere una persona piuttosto attenta e cauta in ogni circostanza della vita.



Più rara è la modalità di consumo a veri e propri morsi. Chi mangia il gelato in questo modo, secondo l'esperto, ha buone probabilità di essere una persona piuttosto testarda, che vuole decidere di testa propria, seguire a tutti i costi la propria via. Una persona che ama lavorare e tendenzialmente molto sincera.



Mangiare il gelato dalla parte inferiore del cono può voler dire qualcosa? Non c'è accordo generale sul significato di questo comportamento, ma si pensa che chi mangia il gelato in questa maniera possa essere una persona rigorosa e al tempo stesso contraddittoria, cioè che ama la disciplina pur essendo in realtà piuttosto imprevedibile. Una persona che quando entra in competizione con gli altri non vuole partecipare, ma vincere.