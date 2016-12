Dieci cose da sapere per ritrovare la felicità sessuale

1 ACCETTA DI PARLARNE – Per la scrittrice americana Brittany Gibbons, in crisi dopo la nascita del terzo figlio, si è trattato di un vero e proprio proposito: fare sesso con il marito ogni giorno, per un anno intero. Come ha rivelato ai giornali, all'inizio la stanchezza e l'imbarazzo per un corpo diventato scomodo hanno rappresentato un ostacolo, tuttavia pratica costante e complicità hanno dato nuovo slancio alla coppia. Vuoi modificare il tuo approccio al sesso? Inizia a vedere i tuoi tabù e parlarne con lui, è il primo passo per realizzare un cambiamento.



2 DATTI TEMPO – Il sesso non è un click facile e immediato. Ci sono mordi e fuggi in grado di scatenare una tempesta di emozioni, è vero. Ma nella vita di tutti i giorni ritagliarsi tempo è fondamentale, soprattutto se abbiamo a che fare con un partner abituale e viviamo una relazione di lunga data. Fai in modo di ritagliare ogni giorno spazio da dedicare all'intimità e all'amore.



3 SII ATTIVA – Gli esperti confermano. Più si fa sesso, più aumenta il desiderio. Al contrario, trascurare carezze e approccio fisico rischia di trasformare l'intimità in un problema. Smetti di considerare il sesso l'ennesimo impegno della giornata. Una vita sessualmente felice ci mantiene giovani nel corpo e nello spirito, aiuta l'elasticità e stimola le endorfine migliorando l'umore.



4 OBIETTIVI? NO, GRAZIE – A renderci infelici sono i movimenti meccanici, l'incapacità di toccare e essere toccati in maniera profonda, la fretta. Elimina il pensiero dell'orgasmo: dedicare almeno un giorno alla settimana esclusivamente a carezze e baci rompe la routine e permette di riscoprire le emozioni autentiche.



5 GINNASTICA INTIMA – Credi di non aver mai provato un orgasmo o che l'orgasmo multiplo non faccia per te? Hai bisogno di impostare un nuovo rapporto con il tuo corpo. Secondo una ricerca effettuata presso la Northwestern University la masturbazione aiuta a conoscersi meglio e sentirsi a proprio agio con se stesse, sperimentando il piacere senza imbarazzi, per questo può aiutare una vita sessuale felice.



6 EMOZIONI PROFONDE – Il sesso felice non è questione di posizioni, ma ha a che fare con un istinto ancestrale, primitivo: questa connessione è dentro di te, hai solo bisogno di riattivarla. Persino una semplice doccia può rivelarsi un modo per entrare in contatto con la tua fisicità. Senti il piacere dell'acqua, massaggia la pelle con un olio profumato, dai spazio alle sensazioni.



7 I TUOI BISOGNI – Usa il partner come strumento di piacere, sarà un'esperienza coinvolgente per entrambi. Imparare a esprimere i propri bisogni è fondamentale, ma nel sesso i discorsi possono essere sostituiti dalla voglia di… sperimentare. Gli uomini amano le donne che sanno essere attive nella ricerca del piacere: guida le sue mani e accendi il desiderio.



8 A FIOR DI PELLE – L'epidermide costituisce un'incredibile mappa del piacere. Tuttavia, quando non ci sentiamo bene con il nostro corpo il semplice pensiero di essere toccate ci fa indietreggiare. È il momento di pensare a te: coccolati, allena l'elasticità, prenditi cura del corpo con piccoli gesti quotidiani. Aumenterà anche la sicurezza in te stessa.



9 SPAZIO ALLA PASSIONE – Ti senti bloccata? La tendenza a guardare può diventare sinonimo di controllo. Crea un ambiente soft abbassando le luci. Una semplice lampadina colorata è in grado di trasformare la solita stanza in un piccolo mondo di fantasia. Chiedi al tuo lui di bendarti: ascoltare le emozioni e lasciarsi andare all'amore sarà più facile.



10 CURA I DETTAGLI – L'ambiente costituisce un fattore da non trascurare. Che sia a casa dei suoceri per un brivido improvviso o in camera da letto, scegli con attenzione la location del tuo prossimo incontro. Se hai un diffusore o un brucia essenze aggiungi qualche goccia di olio essenziale di vaniglia, Neroli, ylang-ylang o mirto: aiuteranno a superare blocchi e imbarazzi, favorendo la connessione con la tua femminilità.