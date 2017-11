TrumpAdvisor, il viaggio nel sud Italia di Pinuccio e Donald Trump

Un inviato di "Striscia la Notizia" fa un viaggio in sud Italia insieme a un accompagnatore speciale: Donald Trump . Insieme a loro a bordo di una "fiammante" Fiat Ritmo anche la first lady Melania e il fido aiutante Sabino . Non è la rivisitazione in chiave moderna del Don Chisciotte, ma il nuovo libro di Pinuccio: TrumpAdvisor (Mondadori, pp. 150, euro 16)

I quattro protagonisti attraverseranno Puglia e Calabria e incontreranno diversi personaggi famosi come Barbara d'Urso e Maria De Filippi, ma anche tanti politici come Salvini, Di Battistia, Niky Vendola, Emiliano e Alfano, e giornalisti come Marco Travaglio ed Enrico Mentana. E parteciperanno a sagre, feste religiose e cerimonie nunziali. Pinuccio, nome d'arte di Alessio Giannone, racconta le bellezze, ma allo stesso tempo mette a nudo le contraddizioni di una zona dell'Italia che molto spesso viene trascurata. Un libro pensato per divertire ma anche per far riflettere.