Premio Strega, vince Edoardo Albinati con "La scuola cattolica"

Albinati dedica il premio allo scomparso Valentino Zeichen - Commosso, Albinati ha dedicato la vittora a Valentino Zeichen, scrittore e poeta scomparso alcuni giorni fa. "Credo che l'entusiasmo e la fatica di questa vittoria vadano dedicati a Valentino Zeichen, persona cara e nobile, aquila libera che ha protetto e consigliato i miei figli e tutti noi" ha detto non riuscendo a trattenere le lacrime.



"La scuola cattolica" diventerà un film - "La scuola cattolica dovrebbe diventare un film ma finché non vedo asciugarsi la firma del contratto non dico nulla. Io comunque non darò nessun consiglio a chi lo farà, né collaborerò alla sceneggiatura ma andrò alla prima", ha poi detto Albinati, commentando a caldo la vittoria. "Se fossi giovane, il premio mi avrebbe cambiato la vita ma ora vengono ricompensate le persone che volevano da me qualcosa di più. Per loro è una soddisfazione. Ho scritto questo libro per i lettori che vogliono leggere di più, sapere di più, non solo storie ma pensare alla loro vita attraverso i personaggi", ha quindi aggiunto Albinati.