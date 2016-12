2 settembre 2016 16:56 Pokémania, i mostriciattoli in mostra al Museo del Fumetto di Milano Dopo il successo di Pokémon GO, i personaggi dellʼapp del momento diventano oggetto dʼarte nel capoluogo lombardo dal 1 settembre al 2 ottobre

Dopo il grande successo dell’app Pokémon GO, i famosissimi mostriciattoli giapponesi sbarcano al WOW Spazio Fumetto di Milano, con una mostra-omaggio a loro dedicata. Proprio in questo momento di seconda giovinezza, i Pokémon compiono vent’anni. Per festeggiarli il museo, trasformato in un Pokéstop - punti di interesse dove i giocatori devono recarsi per guadagnare punti - si propone di raccontare la loro storia dal 1996.

La mostraPokémania, a ingresso libero, sarà visitabile dal 1 settembre al 2 ottobre. L'intento è quello di raccontare la storia dei mostriciattoli attraverso i disegni del cartone animato, le illustrazioni di carte e figurine, fino alla grafica 3D di Pokémon GO. Verrà data attenzione particolare al disegno e alla rappresentazione dei Pokémon, a partire dal design di Ken Sugimori, passando per le varie generazioni di videogiochi, i fumetti e le illustrazioni per il gioco di carte. Sarà curioso vedere il cambiamento dai pochi pixel del 1996 alla grafica molto più elaborata di oggi. Una sezione privilegiata sarà, inoltre, dedicata alla serie animata e ai film che hanno avuto come protagonisti i Pokémon, perchè se oggi i mostraciattoli sono famosi in tutto il mondo è soprattutto grazie ai cartoni animati. Completeranno la mostra gadget, pupazzi e manifesti cinematografici.

Vent'anni di PokémonIl loro nome è la contrazione di Poketto Monsutā, la pronuncia giapponese dell'espressione inglese Pocket Monster, ossia "mostri tascabili". Ideati da Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, nascono come videogioco per Game Boy, pubblicato in Giappone nel 1996 e l'anno successivo nel resto del mondo. Obiettivo era ottenere un esemplare di tutte e 150 le specie di Pokémon esistenti. Il successo del videogioco porta rapidamente alla produzione di una serie animata, che debutta il 1° aprile 1997 in Giappone e in Italia nel 2000. Tutti i bambini restano presto stregati dai mostriciattoli, che si diffonderanno anche nei fumetti, in riviste dedicate, giocattoli, gadget, magliette, oggettistica e in un celebre gioco di carte collezionabili.