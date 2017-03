Modena, al Museo della figurina arrivano le eroine dei cartoon

Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 1 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 2 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 3 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 4 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 5 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 6 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 7 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 8 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine 9 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine leggi dopo slideshow ingrandisci

La sezione fa parte della mostra "80-90. Televisione, musica e sport in figurina" a cura di Francesca Fontana e Thelma Gramolelli. Ogni visitatore riceverà in omaggio una bustina con sei figurine numerate, collegate ai rispettivi spazi vuoti sul catalogo. E come sezione complementare la mostra propone giornalini femminili risalenti alla prima metà del '900, provenienti dalla collezione Tagliavini-Roccatagliati.



La mostra, gratuita, intende guardare al genere maho shojo non solo come un prodotto di svago dedicato alle più piccole, ma anche come un racconto permeato da archetipi di favole, miti e leggende, in grado di proporre modelli universali. In particolare è interessante notare che, nonostante il contesto sociale e storico di inizio '900 non fosse dei più solidali nei confronti delle donne, questi cartoni attribuiscono un ruolo di primo piano a personaggi femminili, unito alla necessità di fornire loro una solida istruzione, primo requisito per la conquista dell'emancipazione.



"Parimpampum. Le bambine magiche nelle figurine"

11 marzo – 16 luglio 2017

Museo della figurina, Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena

www.museodellafigurina.it