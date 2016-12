Milano, Casa Manzoni diventa cinese (ma solo online)

La versione inglese ancora non c’è, ma in compenso il sito internet di Casa Manzoni è disponibile in lingua cinese . Dopo la recente riapertura della dimora storica, è stata commissionata la traduzione della pagina web in varie lingue. “Il traduttore più veloce però è stato quello cinese - spiega a Tgcom24 Mauro Novelli , docente di Letteratura in Statale - per questo la versione in mandarino è online prima delle altre”.

Per celebrare il lancio del nuovo sito, l’Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano ha organizzato uno speciale evento dedicato ad Alessandro Manzoni.



E così gli studenti cinesi del dipartimento di mediazione linguistica hanno recitato i più celebri passi dei Promessi Sposi, da Don Abbondio e i bravi all’Addio ai monti, passando da Renzo che attraversa l’Adda. Gli allievi italiani si sono cimentati invece nella lettura dei brani manzoniani in cinese, nella traduzione del 1998 di Zhang Shihua.



Tra un pubblico di appassionati e curiosi anche i membri della comunità cinese meneghina. “D’altronde Manzoni ha avuto un grandissimo successo internazionale all’inizio dell’800 – continua Novelli – e oggi i cinesi sono affascinati dalla cultura italiana. Non solo automobili di lusso e moda, nel loro immaginario il Bel Paese è anche Pinocchio e i grandi classici dell’800”.



L’obiettivo è far tornare Manzoni in auge ovunque, non solo in Cina: “Abbiamo in cantiere la traduzione del sito anche in russo. Questa è solo la prima di una serie di iniziative promozionali”.