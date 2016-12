Milano, al Museo delle Culture arriva Basquiat

Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 1 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 2 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 3 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 4 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 5 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 6 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 7 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 8 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 9 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 10 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 11 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 12 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 13 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 14 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 15 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 16 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 17 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 18 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat 19 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano, al Museo delle Culture la mostra di Jean-Michel Basquiat leggi dopo slideshow ingrandisci

Jean‐Michel Basquiat è stato uno dei protagonisti degli anni Ottanta: la sua vita e la sua opera riescono a trasmetterci la profonda contraddizione degli anni in cui ha vissuto e l’estrema fragilità della condizione umana.



La mostra è curata da Jeffrey Deitch, amico dell’artista, critico, curatore ed ex direttore del MOCA di Los Angeles, da Gianni Mercurio, curatore e saggista, e promossa dal Comune di Milano‐Cultura e da 24 ORE Cultura che ne è anche il produttore.



Il percorso dell'esposizione è pensato con due chiavi di lettura: quello geografico, legato ai luoghi che hanno segnato il percorso artistico di Basquiat, e quello cronologico. I visitatori potranno attraversare la vita, le gioie e le insicurezze di questo giovane artista: un uomo pieno di talento, perso nelle proprie fragilità e in una società che lo acclamava come artista, ma lo rifiutava per il colore della pelle.



Nella mostra sono presenti alcuni dei temi ricorrenti nell’opera di Basquiat: la musica, il jazz, i fumetti, l’anatomia, la poesia e la scrittura tra differenze sociali e razziali, l' emarginazione e la diffidenza verso il diverso, elementi che ieri come oggi caratterizzano la società.



L'esposizione sarà, inoltre, l’occasione per approfondire la conoscenza dell’artista e il periodo in cui ha vissuto attraverso una serie di eventi, concerti, proiezioni e conferenze.Il calendario prevede, infatti, la proiezione di 4 lungometraggi in lingua originale e 3 incontri dedicati a Jean‐Michel Basquiat, in collaborazione con il Consolato USA a Milano e l’Università IULM.



La mostra è divisa in sei sezioni: Lo studio in strada, 1980‐81; Modena 1981; Lo studio di Prince Street, 1981‐82; Lo studio di Crosby Street, 1982‐83; Lo studio di Great Jones Street, 1984‐88 e Collaboration Paintings, 1984‐85.