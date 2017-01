Inghilterra, è morto a 91 anni il filosofo polacco Zygmunt Bauman

Origini ebraiche - Nato a Poznan nel 1925, Bauman, di origini ebraiche, si rifugiò in Urss dopo l'invasione nazista. Immigrato negli anni '60 in Israele, insegnò all'Università di Tel Aviv prima del trasferimento in Gran Bretagna dove divenne professore di sociologia a Leeds dal 1971 al 1990. Bauman lega il suo nome soprattutto al concetto di "società liquida" ovvero la società in cui l'esperienza individuale e le relazioni sociali sono segnate da caratteristiche e strutture che si decompongono e ricompongono rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e volatile.



Moderno e postmoderno - Di formazione marxista, Bauman ha studiato il rapporto tra modernità e totalitarismo con particolare riferimento alla Shoah ("Modernità e Olocausto") e al passaggio dalla cultura moderna a quella post moderna ("Modernità liquida" è l'opera di riferimento). Tra le sue opere successive tradotte in italiano figurano "Amore liquido" sulla fragilità dei legami affettivi, "Vita liquida", "La solitudine dle cittadino globale", "La società dell'incertezza", "Stato di crisi" e Per tutti i gusti - La cultura nell'età dei consumi".