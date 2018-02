In un libro tutti i segreti di Instagram

Mirko Scarcella lancia il suo primo libro " InstaSecrets " con la Prefazione di Vittorio Feltri . Un manuale che insegna come fare business su Instagram e diventare star del web. Il volume è acquistabile dal sito mirkoscarcella.net che ha registrato già un record: in un solo giorno sono state vendute ben 12mila copie. I libro è quindi sold out, ma la ristampa dovrebbe arrivare presto per accontentare le nuove richieste. Mirko Scarcella ha solo trent'anni, ma da molti è considerato il nuovo guru del web e da buon internauta, il suo libro lo vende solo attraverso il web. Follower dopo follower ha "creato" Gianluca Vacchi , portandolo da soli 2000 a ben 11 milioni di seguaci: una strategia durata quattro anni di lavoro, e allo stesso tempo, la sua gavetta. Ma la sua carriera è iniziata ben presto. Dopo il diploma infatti Scarcella comincia subito a lavorare: vende magliette sul web, crea progetti per internet, si ingegna per fare soldi, e nel frattempo, per mantenersi, viene assunto come commesso da Zara.

Un impiego solido, uno stipendio sicuro, ma lui vuole di più. Rischia e si licenzia, gettandosi a capofitto nel mondo del web. Da sempre grande appassionato di tecnologie, si circonda dei più bravi esperti al mondo di social network per realizzare progetti in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di questo settore innovativo e sotto molti aspetti ancora inesplorato.



Nel 2009 fonda la Lion ADV Holding, società che gestisce e potenzia profili Instagram di personaggi pubblici e aziende e uno staff di una ventina di collaboratori, tutti "geni del web", che lavorano con lui. E il ragazzo che piegava magliette in negozio oggi fattura oltre 4 milioni di euro e lavora con star nazionali e internazionali.



Questo è il suo primo libro: un manuale articolato su come sfruttare al meglio le potenzialità di Instagram. E possibilmente diventare ricchi. Cosa che a lui è riuscita. Scrive nell'incipit:



”Mi chiamo Mirko Scarcella. Ho solo trent’anni ma nella vita ho già cambiato più volte rotta. L’ho modulata, ricalcolata, cavalcata, e posso dire di aver già raggiunto grandi risultati. Mi sono inventato dal nulla un lavoro che amo, che mi entusiasma e mi fa vivere bene. Sono sempre stato una persona positiva, e questo per me è un vero e proprio talento che va coltivato. Ho deciso di scrivere questo libro per insegnarti tutti i trucchi del mestiere di chi lavora sul web, e più precisamente su Instagram, il social network più potente che ci sia. Perché Instagram potrebbe renderti ricco, come è successo a me, se lo saprai usare bene. Ecco perché ti consiglio di leggere questo libro con grande apertura mentale, assaporandone ogni pagina e cercando di fare tuoi i concetti che andrò a spiegarti. Utilizzalo non come un punto di arrivo, ma come punto di partenza per cambiare la tua vita e renderla ancor più meravigliosa e piena di successo. Potresti diventare tu il nuovo guru del web. Con Gianluca Vacchi ci sono, anzi ci siamo - perché io lavoro in squadra- riusciti. È diventato, grazie ai social network e a lui stesso, un brand e un personaggio internazionale”.