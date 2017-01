In mostra a Milano 212 scarpe cult del designer Manolo Blahnik

Sarà dedicata alle amiche Franca Sozzani e Anna Piaggi la mostra dello stilista spagnolo Manolo Blahnik "The art of shoes" a Palazzo Morando dal 26 gennaio al 9 aprile 2017. "Le donne milanesi mi rendono orgoglioso" ha detto il 74enne designer di scarpe presentando la sua personale che, dopo Milano, approderà all'Hermitage di San Pietroburgo e poi a Praga, a Madrid e in Canada. Nei due anni di preparazione sono state selezionati 212 scarpe e 80 disegni realizzati in 46 anni di carriera, dalle calzature ispirate all'arte di Goya o Picasso a quelle realizzate per il film "Marie Antoinette" di Sofia Coppola.