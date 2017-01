Il rock: una leggenda fatta di tante piccole storie intrecciate

Ci sono libri che anche il passare degli anni non riesce a mandare in soffitta. In tempi di instant book e titoli usa e getta, " Storia leggendaria della musica rock " di Riccardo Bertoncelli festeggia i 17 anni dalla sua prima comparsa in libreria, e lo fa con un'edizione nuova di zecca. Oltre 100 pagine in più aggiornate dallo stesso Bertoncelli nella parte che va dalle origini al classic rock, e scritte da Gianni Sibilla per l'epoca dal punk ai giorni nostri.

Se la produzione di storie del rock in questi anni è andata gonfiandosi, non c'è dubbio che il libro di Bertoncelli ne abbia rappresentato una delle prime pietre angolari, e in questa nuova versione non può che risultarne un elemento imprenscindibile. Per la sua fruibilità e al tempo stesso la profondità di una ricostruzione su più livelli. Quella del racconto e dell'aneddoto da una parte e quella delle schede o dei focus che si trovano tra un capitolo e l'altro, approfondendo la tal definizione o indicando una discografia o filmografia di riferimento per quell'artista.



Anche chi avesse avuto tra le mani le prime due edizioni può trovare in questa motivi di interesse. Intanto per le 100 pagine in più di storie e racconti, che hanno tra gli altri il grande merito di dare ampio spazio agli ultimi anni, con artisti e vicende che altre opere analoghe hanno ignorato o trattato superficialmente per via di un atteggiamento spesso discriminatorio del contemporaneo a favore del passato o per snobismo di fronte a determinati generi come la new wave o il dark. Qui c'è spazio di cittadinanza per tutti, o almeno per chiunque abbia lasciato un contributo significativo in questa epopea.



E poi per la multimedialità del libro che, volendo, finisce con l'essere solo il punto di partenza di una personale ricerca nell'ambito della storia (e della leggenda) del rock guidata dai suggerimenti dei due autori. A margine delle pagine, infatti, parallelamente al racconto corre una lunga sequenza di dischi, libri e film a cui si rimanda, graficamente di facile consultazione e di immediato impatto. Esterne al libro poi, ma complementari ad esso, ci sono due playlist ascoltabili in streaming su Spotify curate da Sibilla, che possono fare tanto da sottofondo alla lettura quanto da trasposizione sonora del contenuto del volume: una ne rappresenta una sorta di sunto, con le 300 canzoni più leggendarie della storia del rock, l'altra comprende oltre 350 album e 4500 canzoni, con tutta la musica citata nel volume.



STORIA LEGGENDARIA DELLA MUSICA ROCK

Riccardo Bertoncelli con Gianni Sibilla

Giunti editore

352 ppgg. - euro 19,50