Il mondo surreale di David LaChapelle in mostra a Venezia

Bizzarro, surreale, kitsch, pop e barocco. In due parole David LaChapelle . Il fotografo e artista è protagonista della mostra "Lost&Found" , ospitata alla Casa dei Tre Oci di Venezia , dal 12 aprile al 10 settembre. Il percorso espositivo si dipana attraverso una centinaia di immagini dagli anni Novanta fino ai lavori più recenti, inclusa l'anteprima mondiale di "New World", serie realizzata negli ultimi 4 anni.

"New World" si compone di 18 fotografie che segnano il ritorno alla figura umana e che ruotano attorno a temi come il paradiso e le rappresentazioni della gioia, della natura, dell’anima. Per questo progetto LaChapelle, definito dalla critica “Il Fellini della Fotografia” per le sue visioni oniriche, dichiara di essere stato ispirato da Odilon Redon, pittore francese di fine '800-inizio '900, William Blake, Michelangelo e Michael Jackson.



Lungo l'esposizione invece ci sono fotografie che ci riportano indietro nel tempo quando Warhol chiese al giovanissimo David di lavorare per la rivista Interview. Qui i soggetti sono star come i fratelli Michael e Janet Jackson, Hillary Clinton e Muhammad Ali, Jeff Koons e Madonna, Uma Thurman, David Bowie.



La mostra è curata da Reinewr Opoku e Denis Curti ed organizzata da Fondazione di Venezia e Civita Tre Venezie.



Lost&Found

Casa dei Tre Oci, Fondamenta delle Zitelle, 43 Giudecca, Venezia

Dal 12 aprile al 10 settembre

Tutti i giorni dalle 10 alle 19 (chiuso il martedì)