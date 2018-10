Caravaggio multimediale alla Permanente di Milano

Il progetto, ideato da MondoMostreSkira e visibile al Museo della Permanente di Milano fino al 27 gennaio 2019, offre una precisa chiave di lettura: quella del "Caravaggio nascosto". Un approfondimento che include non solo i focus su quaranta opere – molte delle quali impossibili da vedere dal vivo perché fragili o conservate in strutture private -, ma anche una serie di episodi inediti o poco noti che appartengono alla sfera privata di Caravaggio, tra arte e sregolatezza.

La mostra Muniti di cuffie, i visitatori entrano in ambienti dove alle pareti non ci sono dipinti ma schermi. La narrazione, che utilizza la tecnologia binaurale, comincia dal principio e resta sempre fedele alla cronologia dei fatti: la nascita di Merisi nella Milano del Cinquecento segnata dalla peste, il trasferimento a Roma, i primi capolavori ma anche i primi problemi con la giustizia. L'omicidio di un uomo, il 28 maggio 1606, lo costringe alla fuga. Caravaggio vive a Napoli, a Malta, in Sicilia, ma la fortuna della sua arte non basta a tenerlo lontano dal gioco d'azzardo, dalle prostitute e dalle risse.

Le opere Proiettate in primo piano, con veri e propri zoom sui dettagli, le opere restano le grandi protagoniste della mostra. Quadri fondamentali come quelli della Cappella Cottarelli a San Luigi dei Francesi o della Cappella Cerasi a Santa Maria del Popolo possono finalmente essere ammirati dal grande pubblico, mentre un'analisi della voce narrante spiega cosa si nasconde dietro alcuni dipinti. E' il caso di Giuditta che taglia la testa a Oloferne, dove Caravaggio allontana i margini della ferita e cambia posizione alla testa, originariamente più attaccata al corpo.

Dopo la sua morte, avvenuta a soli 39 anni, Michelangelo Merisi viene seppellito in una fossa comune e di lui si perde ogni traccia. Per quasi due secoli i suoi lavori scompaiono dai commentari di storia dell'arte, per essere riscoperti solo a inizio Novecento. Caravaggio rivive oggi in un nuovo intrigante percorso, che emoziona e che affronta in chiave contemporanea le sue opere, fatte di luci e di ombre. Un po' come la sua vita.