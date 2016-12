Arriva "Il buio in sala", il nuovo libro di Leo Ortolani: le recensioni di film diventano... esilaranti fumetti

Alcune recensioni sono già uscite su "Come non detto", l'amatissimo blog di Ortolani - e BAO Publishing le ha poi raccolte - ma molte altre sono inedite: gli argomenti trattati sono vari, dalle meccaniche della narrazione alla risata, dalla smania che ci assale prima dell'uscita di un film alla più totale indifferenza che ci avvolge una volta visto. Il tutto disponibile in un volume in bicromia, cartonato a dorso tondo, con la cover regular o con la cover variant, quest'ultima realizzata in esclusiva per Feltrinelli e a tiratura limitata.