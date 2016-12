24 marzo 2015 Al Palazzo Chiablese di Torino 80 capolavori di Tamara de Lempicka Ad accogliere il visitatore è la celeberrima "Ragazza in verde", eccezionale prestito del Centro Pompidou di Parigi Tweet google 0 Invia ad un amico

17:52 - La mostra dedicata a Tamara de Lempicka – dal 19 marzo a Torino presso lo Spazio mostre del Polo Reale – Palazzo Chiablese – presenta oltre 80 opere dell’artista, in un percorso tematico con le opere più iconiche e note dell'artista, ma fa anche conoscere nuovi aspetti della sua vita e del suo percorso.



L’esposizione è curata da Gioia Mori, promossa dal Comune di Torino ‐ Assessorato alla Cultura, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Polo Reale di Torino e prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 Ore e Arthemisia Group.



Come scrive la curatrice Gioia Mori: “Diversi sono gli aspetti evidenziati in questa nuova esposizione, dal taglio inedito, che presenta una Lempicka più intima e segreta, con alcune sorprese ancora custodite nei “mondi” di Tamara, una mostra da esplorare come se si viaggiasse in universi paralleli”, e dove è evidenziato il rapporto con i grandi fotografi della sua epoca, e lo studio costante dell’arte del passato, creando così attraverso la commistione di “antico” e “moderno” uno stile unico e inimitabile.



Ad accogliere il visitatore è la Ragazza in verde, eccezionale prestito del Pompidou di Parigi, il quadro che decreta il pieno riconoscimento ufficiale, acquistato nel 1932 dallo Stato francese per essere esposto nella sezione polacca del rinnovato Jeu de Paume.

Un viaggio articolato in sette sezioni, approfondito, affascinante, suggestivo: tutto questo propone la nuova mostra dedicata a Tamara de Lempicka, simbolo di eleganza e trasgressione, indipendenza e modernità.



TAMARA DE LEMPICKA

Torino, Palazzo Chiablese

19 marzo – 30 agosto 2015

Informazioni e prenotazioni 011.0240113

http://www.mostratamara.it