"Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 1 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 2 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 3 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 4 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 5 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 6 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 7 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 8 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 9 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 10 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 11 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 12 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 13 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 14 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 15 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 16 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 17 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 18 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 19 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 20 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 21 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma 22 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa "Extraordinary visions", l'Italia in mostra al MaXXi di Roma leggi dopo slideshow ingrandisci

I fotografi (tra cui Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Luigi Ghirri, Mimmo Jodice, Armin Linke, Ugo Mulas, Ferdinando Scianna, Hiroshi Sugimoto e Massimo Vitali) hanno allestito una sorta di atlante poetico, sociale e istituzionale dell’Italia degli ultimi decenni. L'obiettivo è di mettere in risalto i contrasti che caratterizzano l'Italia.



Il percorso espositivo si snoda in quattro sezioni tematiche (Arte, Architettura, Cultura – Res Publica – Paesaggi Contemporanei – Città, Comunità, Lavoro), ognuna arricchita da video e photoscreening, che danno vita ad un vero e proprio percorso narrativo in grado di garantire luce e corpo alle diverse identità del Paese.



"La mostra - dice Margherita Guccione, direttore del MaXXi Architettura - è un viaggio visivo tra oltre cento fotografie d'autore dei paesaggi naturali e culturali dell'Italia degli ultimi trent'anni, che restituiscono un'immagine ben lontana dallo stereotipo del Bel Paese, è un viaggio anche nei linguaggi e nelle sperimentazioni più avanzate della fotografia contemporanea”. Non è una storia illustrata, né un racconto cronologico e descrittivo, ma un percorso a zig zag che guarda i paesaggi sublimi e quelli compromessi dal degrado, le città ideali e le periferie abusate, i protagonisti dell’arte e il mondo del lavoro, in altri termini le contraddizioni e le qualità che sembrano connotare la nuova identità di un Paese, segnato da un moto di continuo cambiamento. Il MaXXi si conferma quindi laboratorio della creatività contemporanea.